Tempo libero a Manchester? Ecco qui i consigli per ingannare l’attesa

M usica, calcio e shopping. Ovvero Manchester in tre mosse. Per la musica, basta infilarsi la sera in un qualsiasi locale del Northern Quarter per capire come mai Oasis, Smiths, Joy Division o Stone Roses abbiano mosso i primi passi da queste parti. Ma se avete poche ore per visitare una delle città più interessanti (ma non immediatamente bella) dell’Inghilterra, ecco qualche consiglio pre partita. La città è tutta coperta da linee tramviarie efficienti come poche e in continua espansione, il che ha permesso una pedonalizzazione importante della zona centrale che verte essenzialmente sull’Arndale Center, uno dei più antichi centri commerciali del Paese: 130 mila metri quadri visitati ogni anno da qualcosa come 40 milioni di persone. In pratica un Oriocenter dentro il centro città, costruito già ad inizio anni ’70 e rifatto in modo importante nell’estate 1996 dopo l’attentato dell’Ira che ne aveva distrutto buona parte. Fortunatamente i terroristi avevano avvertito con una telefonata della presenza di una potente carica esplosiva, il che ha permesso l’evacuazione della zona.