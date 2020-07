Toloi superstar: i numeri (impressionanti) di un match a tutto campo. E il suo gol è il 18° da palla inattiva (Atalanta in testa)

U ndicesima vittoria consecutiva, tra Serie A e Champions League, per l’Atalanta. Ieri sera un 2-0 alla Sampdoria che lancia la squadra di Gasperini all’inseguimento del secondo posto. E sabato sera c’è la sfida sul campo della Juventus, che può aprire scenari ancor più incredibili. Quella contro i blucerchiati è stata una partita complicata, difficile. Quasi maledetta. I nerazzurri hanno creato meno del solito, per merito di una difesa avversaria perfettamente bilanciata e vogliosa di uscire da Bergamo con almeno un punto in tasca. A mettere le cose a posto ci ha pensato Rafael Toloi, molto più di un difensore centrale. Ha segnato ieri il suo secondo gol stagionale, a cui vanno aggiunti ben 7 assist: numeri da centrocampista. Da centrocampista offensivo. Il brasiliano, in dubbio fino all’ultimo dopo una botta presa nel finale della partita col Cagliari, è stato senza ombra di dubbio il migliore in campo dell’Atalanta, lo confermano i numeri.