Top 11 con beffa: Ferrari (quello di Barrow...) tra i migliori della settimana. Tutti i dati

T orna la Top 11 di Corner, anche per la dodicesima giornata di Serie A. Nessun giocatore dell’Atalanta presente, complice una prestazione un po’ sottotono contro la Sampdoria. In difesa, non a caso, c’è il blucerchiato Ferrari. Poi due centrocampisti del Cagliari, che continua a volare, due giocatori per il Genoa e uno a testa per Spal, Hellas Verona, Inter, Lazio, Sassuolo e Torino. Ricordiamo per entrare nella top 11 servono i numeri: nessun favoritismo, nessun opinione personali. I migliori della giornata di Serie A secondo i dati. Eccoli.