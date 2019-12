Tra Atalanta e Bologna 12 punti, ma i dati non mentono: solo in attacco non c’è paragone

L a vittoria di mercoledì, contro lo Shakhtar Donetsk, va messa da parte. Almeno per un giorno. Oggi l’Atalanta deve pensare solo ed esclusivamente alla sfida con il Bologna, fondamentale per continuare a correre nelle zone alte della classifica. Di fronte una squadra che sta faticando nelle ultime giornate e ha per questo voglia di tornare al successo, davanti al proprio pubblico. Anche perché, come Gasperini insegna, di partite facili in Serie A non ce ne sono. Figuriamoci in un momento come questo della stagione, quando tutti hanno sempre e comunque bisogno di punti. Come per ogni partita, vediamo il confronto tra i numeri (in media ogni 90 minuti) messi a segno in campionato da Atalanta e Bologna.