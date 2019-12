di Matteo Spini

V incere, per poi capire dove prosegue la corsa. Alla vigilia dell’ultima partita del girone di Champions, l’Atalanta è a un bivio e ha un concetto ben chiaro in testa: con un successo continuerà a giocare, altrimenti sarà tutto finito. Prendere o lasciare, i nerazzurri sono pronti ad andare in all-in, sapendo che molto dipende da loro: facendo il proprio dovere, l’euro-storia di quest’anno continuerà, in una coppa o nell’altra.