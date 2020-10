Tutte le statistiche di tutte le squadre: confronto dopo 3 giornate. L’Atalanta ha aggiustato la mira: 1ª nei tiri in porta

L a prima sosta per le nazionali della stagione è sempre tempo di primissimi bilanci di quanto visto nelle prime giornate di campionato. Guardando indietro, i tifosi dell’Atalanta non possono che sorridere: per la prima volta in tutta la loro storia i nerazzurri hanno vinto le prime tre giornate, trovandosi ora in testa alla classifica con il Milan. Vero, sono solo tre giornate, ma comunque indicative per cercare di comprendere meglio che tipo di stagione sta iniziando. Per esempio, chi temeva di vedere la squadra di Gasperini un minimo appagata è ora molto più tranquillo, la voglia di vincere vista negli occhi dei giocatori dell’Atalanta nelle prime tre giornate è forse il segnale maggiormente positivo di questo inizio di stagione. Abbiamo quindi raccolto i numeri in media delle prime tre giornate di Serie A, selezionando alcuni dati: contrasti, palle intercettate e xG subiti per quanto riguarda la fase difensiva, passaggi, lanci e possesso palla medio per la fase d’impostazione e poi tiri - con relativa precisione - gol, xG e passaggi chiave per quanto riguarda la fase offensiva. La buona notizia c’è già e la vedrete anche graficamente: in tutte le statistiche - tranne due - l’Atalanta entra nelle prime otto del campionato. Qualcosa da sottolineare viste le avversare affrontate dai nerazzurri, impegnati sul difficile campo del Torino, poi a Roma contro la Lazio e infine in casa contro il Cagliari. Prima di cominciare va ricordato che Juventus e Napoli hanno una partita in meno e che i numeri sono a partita.