C on l’approdo ai quarti di finale di Champions League l’Atalanta ha rimpinguato le sue casse di ulteriori 12 milioni di euro, arrivando a sfiorare quota 63 milioni. Niente male per l’esordio nella coppa dalle grandi orecchie! Merito del premio previsto dall’Uefa per il superamento degli ottavi, pari a 10 milioni e mezzo di euro, ma anche dell’incremento del market pool spettante al club nerazzurro e conseguente all’aumento del numero di partite giocate in questa edizione. Vediamo tutti i conti.