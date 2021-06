Tutti i dati degli atalantini nel «primo giro» con le Nazionali: stasera attento Mancini, Freuler è stato tra i migliori

È un giugno di calcio totale, tra Euro 2020 e Copa America 2021. Un mese caldo per i tifosi dell’Atalanta, che possono ammirare ben dodici nerazzurri divisi tra le varie nazionali: in Italia, solo la Juventus ha un numero più alto di convocati. Orgoglio. È quindi il momento di raccontare come sono andati gli atalantini negli ultimi cinque giorni, ovviamente in pieno stile Corner: partendo dai numeri. Venerdì 11 giugno, primo giorno. Numero chiave? Lo zero. Zero come i minuti in campo di Toloi e Pessina nella sfida tra Italia e Turchia. I due giocatori dell’Atalanta sono rimasti a guardare l’esordio degli azzurri dalla panchina, ma qualcosa potrebbe cambiare già da questa sera: Toloi è in vantaggio nel ballottaggio con Di Lorenzo per una maglia dal primo minuto, sulla fascia destra, per sostituire l’infortunato Florenzi. Per Pessina non esistono chance di una maglia da titolare, ma può dare il giusto contributo a partita in corso. Nella giornata di sabato ecco Remo Freuler, in campo per tutti i 97 minuti nel pareggio 1-1 tra Svizzera e Galles.