Tutti i dati di Atalanta, Shakhtar e Dinamo. C’è la conferma: secondo posto strameritato

C iò che sembrava impossibile è successo. L’Atalanta vola agli ottavi di finale di Champions League grazie a una vittoria da sogno in trasferta, sul campo dello Shakhtar Donetsk, che a San Siro aveva beffato i nerazzurri nel finale. Una qualificazione meritata? Ci si chiede. Meritatissima, rispondono i numeri. Abbiamo confrontato i numeri in media delle quattro squadre del Gruppo C e, Manchester City a parte, la squadra di Gasperini avrebbe meritato addirittura di più di quanto effettivamente raccolto. Anche se, per questa volta, ci si può accontentare. Tra fase difensiva, d’impostazione e offensiva, l’Atalanta ha fatto quasi sempre meglio di Shakhtar e Dinamo, condannandole rispettivamente a Europa League ed eliminazione. Vediamo nel dettaglio.