M a quanto è forte l’attacco dell’Atalanta? Inutile ora snocciolare per l’ennesima volta le decine di record frantumati nel 2019 - e in questo inizio di 2020 - dalla squadra di Gasperini, che ha di gran lunga il miglior reparto offensivo della Serie A e tra i primi dei cinque migliori campionati europei. Ieri contro il Parma, con Zapata in panchina, hanno giocato dal primo minuto Gomez, Ilicic e Muriel, con risultati sorprendenti, perché i tre si sono perfettamente completati tra loro.