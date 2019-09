D odici giocatori dell’Atalanta convocati nelle nazionali maggiori, Zingonia deserta per i dieci giorni successivi alla sconfitta interna contro il Torino. C’è chi ha giocato poco, chi nemmeno è sceso in campo, chi non ha saltato un minuto, chi si è reso protagonista con gol e assist. Scopriamo quindi come gli uomini di Gasperini hanno affrontato i primi impegni stagionali con la maglia della propria nazionale.