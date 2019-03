Un nuovo inno per l’Atalanta? Sentite questo: l’ha fatto un lettore di Corner

È arrivato un giorno, qualche settimana fa, via email. Ce l’ha mandato un abbonato di Corner, che, almeno per ora, preferisce rimanere anonimo. Dice che lui «mastica» musica abitualmente, e che un giorno, dopo la grande vittoria dell’Atalanta sulla Juventus in Coppa Italia, ha buttato giù parole e musica di un possibile nuovo inno dell’Atalanta. Erano i giorni del Festival di Sanremo, e se ricordate qui su Corner era in corso la «Sanremo nerazzurra», con tutte le canzoni scritte negli anni sull’Atalanta, o all’Atalanta dedicate.

Così lui, il musicista atalantino, ha pensato bene di aggiungere la sua, seguendo un’ispirazione e buttando giù le note sul primo foglio che gli è capitato sottomano, uno spartito di Tschaikowsky, la sinfonia numero 6. Il risultato che sentite qui sotto non è una canzone, ma è proprio un inno. Scritte parole e musica, il nostro abbonato ha chiamato un suo amico tenore professionista, anch’egli atalantino, che ha accettato con entusiasmo di interpretare la «prima assoluta» dell’inno. Hanno affittato uno studio di registrazione e hanno trasformato in musica quel che la penna aveva messo nero su bianco. Il risultato ve lo proponiamo qui sotto, in libero ascolto, in versione cantata e anche soltanto strumentale. Sentitelo più volte. Fra qualche giorno, quando ci avrete fatto l’orecchio, vi domanderemo cosa ne pensate.