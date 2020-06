Uno su mille ce la fa? No: dal vivaio dell’Atalanta ce la fa qualcuno in più. Le 242 carriere nate a Zingonia - 3 grafiche

A bbiamo visto in alcuni approfondimenti precedenti il valore del settore giovanile atalantino. Lo abbiamo misurato sulla base delle convocazioni nelle nazionali giovanili e anche sul numero di giocatori in serie A provenienti da Zingonia. Questa volta la nostra analisi sul settore giovanile bergamasco si muove in un ambito interno e non di confronto con i movimenti delle altre società calcistiche. Abbiamo analizzato quindici stagioni della Primavera atalantina, dal campionato 2000/01 a quello 2014/15, analizzando il percorso calcistico compiuto dai giocatori coinvolti per verificare lo sviluppo delle loro carriere.