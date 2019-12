Ventidue atalantini in C: prestiti infruttuosi. La condanna dei dati, i giovani non giocano

Comincia qui un viaggio tra gli atalantini «in giro a giocare». Valerio Mazzola, abbonato di Corner, sta rastrellando tutti i dati dei giocatori dell’Atalanta in prestito. Il viaggio, in tre puntate, parte dalla Serie C, campionato che ha già chiuso il girone d’andata.

di Valerio Mazzola

A metà dicembre si sono concluse le partite di andata del campionato di Serie C, e l’occasione risulta propizia per tracciare un bilancio, attraverso i dati, della metà stagione disputata dai ragazzi atalantini che militano in questa categoria. Innanzitutto va detto che sono 22 i giocatori atalantini che, con formule diverse di prestito, militano in Serie C: 9 nel girone A, 12 nel girone B e solo uno (Aimone Calì) nel C. Vediamo tutto di loro in questo approfondimento.