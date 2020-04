Verso il centenario-bis: ecco l’Atalanta degli Anni 20’: pionieri, ma anche grandi campioni. E i primissimi stranieri

S e oggi parliamo di Atalanta Bergamasca Calcio è perché esattamente cento anni fa, Atalanta e Bergamasca hanno messo da parte attriti e rivalità per unirsi in una sola, grande, gloriosa squadra. Ma questa storia è iniziata qualche mese prima del 4 aprile 1920. Precisamente il 5 ottobre del 1919: a Brescia si gioca uno spareggio tra le due squadre della nostra città. Il motivo è semplice, la Federazione ha stabilito che una sola formazione bergamasca può partecipare alla 1ª Categoria, nonostante entrambe ne abbiano pieno diritto. Vince l’Atalanta 2-0, stabilendo così una supremazia difficile da scalfire: la fusione è inevitabile, per la sopravvivenza di entrambe. Nell’incontro tra le due società, finito a tarda notte, si litiga praticamente su tutto: il nome, l’organigramma societario, la rosa da presentare per il campionato successivo. Qualche difficoltà ci sarà anche in campo nella stagione successiva, ma alla fine a vincere sarà lo spirito di squadra. Nasce l’Atalanta e Bergamasca, che poi in futuro diventerà Atalanta Bergamasca Calcio. Oggi vi raccontiamo i primi eroi di questa splendida storia.