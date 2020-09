Verso Torino-Atalanta: l’avversario da leggere è Sirigu. Quando il Mondo disse: «È il portiere dei prossimi 15 anni»

T orna la Serie A anche per l’Atalanta, che questo pomeriggio alle 15 scenderà in campo contro il Torino per la prima volta nella stagione 2020-2021. Di fronte un avversario tosto, che vuole riscattare la scorsa annata, piuttosto deludente, ma anche la sconfitta di settimana scorsa contro la Fiorentina. Sappiamo che i nerazzurri hanno un reparto offensivo da urlo, ma a difendere la porta granata ci sarà Salvatore Sirigu, in assoluto un dei migliori portieri del nostro campionato. Questa è la sua storia. Nasce a Nuoro, in Sardegna, il 12 gennaio 1987. Diventa portiere quasi per caso, giocando con gli amici. All’inizio vuole fare l’attaccante, ma giocando con i più grandi era sempre costretto a stare tra i pali, dove nessuno voleva mai posizionarsi nei pomeriggi di gioco col pallone tra i piedi. Una leggera asma ha fatto il resto, convincendo Sirigu che sarebbe stato quello il ruolo adatto alle sue caratteristiche.