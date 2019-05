We are the Champions: l’inserto di 96 pagine sull’Atalanta potete leggerlo anche qui

E’ andato letteralmente a ruba nelle edicole l’inserto che L’Eco di Bergamo ha pubblicato per celebrare la memorabile stagione dell’Atalanta. 96 pagine tutte da leggere, con analisi, commenti, «focus» sui protagonisti, le pagellone di fine stagione. Un vero successo, che molti lettori ci hanno chiesto di poter leggere anche da fuori provincia. Ecco dunque che lo rendiamo disponibile anche qui, in versione pdf. Buona lettura. (se non siete abbonati a Corner potete farlo al volo andando sulla pagina https://scopricorner.ecodibergamo.it, costa 3,5 euro al mese con rinnovo automatico, o 45 euro per 12 mesi).