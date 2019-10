Zapata ko, ma l’Atalanta sa segnare in tanti modi. Tutti i dati e 5 video

I n casa Atalanta, giustamente, non si parla d’altro. L’infortunio di Duvan Zapata, da un momento all’altro, ha scaraventato sottoterra l’umore dei tifosi nerazzurri, altissimo fino a prima della sosta. Perché la squadra di Gasperini, almeno in campionato, sta letteralmente volando: cinque vittorie, un pareggio e una sconfitta, miglior attacco della Serie A e soli tre punti dalla Juventus capolista, uno dall’Inter seconda. Mai vista una partenza così negli ultimi dieci anni. Merito della squadra, che si sta confermando ad alti livelli, giocando sempre all’attacco, anche con uno o due gol di vantaggio. Contro qualunque avversario. Insomma, le caratteristiche che abbiamo imparato a conoscere in più di tre anni con Gasperini in panchina.

Merito anche di Duvan Zapata, che ha segnato ben sette dei diciannove gol realizzati dall’Atalanta, tra Serie A e Champions League. Il centravanti che in nerazzurro non si vedeva da tempo, sognato e cercato. Una scommessa stravinta dalla società. Ora però non potrà scendere in campo, almeno per le prossime tre o quattro settimane. A voler essere pessimisti fino infondo, Zapata non giocherà fino a dopo la prossima sosta, il 23 novembre contro la Juventus. A voler essere ottimisti tornerebbe per la partita di ritorno con il Manchester City, il 6 novembre, o quattro giorni dopo, a Genova contro la Sampdoria. Dipenderà da molti fattori, ma non è su questo che vogliamo ragionare adesso. Perché l’Atalanta per qualche settimana dovrà fare a meno del colombiano, ma le soluzioni per fare gol ci sono. Eccome. In questo approfondimento analizzeremo le varie «modalità» con cui l’Atalanta è andata in gol finora.