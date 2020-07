Q uella di Gasperini è ormai da quattro anni l’Atalanta dei record. Di punti, di gol, di risultati ottenuti in campionato e nelle coppe europee: a Bergamo una squadra così forte non si era mai vista in 113 anni di storia a tinte nerazzurre. Venerdì sera, con il pareggio 1-1 sul campo del Milan, si sono scritte nuove pagine di storia. Il nuovo record di punti, 75, di gol fatti, 96, e di partite di campionato consecutive segnando almeno un gol, 24. Numeri come sempre incredibili, nonostante un pareggio che ha lasciato un pizzico di amaro in bocca.