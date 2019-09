Atalanta, attenta alle talpe ucraine: ecco lo Shakhtar, succursale verdeoro

L e talpe dello Shakhtar sono uscite dalla tana e hanno fatto il pieno di trofei. A cominciare dalla Coppa Uefa del 2009, prima squadra ucraina a conquistare un titolo europeo. In realtà ci era già riuscita la Dinamo Kiev: due Coppe delle coppe nel 1975 e 1986, frutto del genio tattico di Valerij Lobanovskij, colonnello dell’Armata Rossa e ucraino fino al midollo. Solo che c’era ancora l’Urss, così come per la Dinamo Tbilisi nel 1981 (ancora in Coppa coppe): il calcio russo si è comunque rifatto nel 2005 con il Cska Mosca e nel 2008 con lo Zenit San Pietroburgo, entrambe in Coppa Uefa.