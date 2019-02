Atalanta e Torino, diverse ma uguali. La scelta di tifare, soffrendo

C’ è tutto un mondo tra Atalanta e Torino, con la emme maiuscola e minuscola. Quella di Emiliano Mondonico che ha amato ricambiato in egual misura le due squadre e quella di una realtà fatta di forte rivalità ma anche di tanti punti in comune. In un mondo virtuale e social che va verso un populismo 3.0 (e versioni successive), Atalanta e Toro sono il popolo vero: quello delle balconate e delle sciarpe fieramente al collo, quello sanguigno capace di macinare chilometri su e giù per l’Italia e l’Europa inseguendo una fede. E più spesso un sogno.