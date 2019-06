C ontinua il racconto degli «eroi della Champions» attraverso i versi di Stefano Corsi. Dopo il primo appuntamento, dedicato a Gollini, ora le rime di Stefano si occupano di Berisha.

Lo dice un vecchio adagio: fa rumore

più un albero che cade che altri cento

che crescono sia pure con fervore

ma senza provocare mai sgomento.

Lo stesso, in ogni campo, è per l’errore:

finisce per sembrarti il solo evento

davvero degno d’esser nella storia,

davvero degno della tua memoria.