C ome tutto cambia, in sette giorni: dal sole di Parma, dalla compagnia occasionale ma bellissima, dall’illusione di primavera, a domenica scorsa. Su Jesi imperversava un vento freddo a folate che portava nuvole, a tratti pioggia, e in generale un senso di ritorno all’inverno; e nel cuore del professor Caudano un episodio scolastico accaduto il sabato aveva instaurato un clima anche più plumbeo.