«R osa inadeguata. Se vai in Champions con Djimsiti che poco più di un anno fa giocava nel Benevento e con difensori che sono parsi in difficoltà contro Spal e Torino, non puoi sperare molto. Per non parlare del precampionato in Inghilterra e Spagna…». A Zagabria è appena finita e il professor Caudano riceve su whatsapp questo messaggio da Francesco, il suo amico di Bergamo. Non risponde immediatamente, non ne ha la forza. Poi, per educazione, manda un rapido «È un altro mondo». E spegne.