Caudano, l’Atalanta. E quei bimbi che a Parma vincono la solitudine

C i fosse ancora in vita sua madre, il professor Caudano simili iniziative non le prenderebbe: per lui, farle compagnia ogni sera e tutti i pomeriggi di domenica era un dovere sacro. Ma ora che è solo, quando l’Atalanta gioca trasferte non proibitive rispetto a Jesi, verso metà settimana comincia a consultare gli orari dei treni e, al limite, i prezzi degli alberghi, ove fosse necessario dormire fuori. Per la partita di Parma, la collocazione meridiana addirittura gli consente andata e ritorno in giornata, basta sia disposto a partire presto e a tornare tardi. Il cambio, uno solo, a Falconara Marittima.