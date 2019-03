Da Doni a Gabbiadini, Samp-Atalanta è un derby infinito

U n tempo erano pure gemellati, poi si sa come vanno le cose. Si litiga tra marito e moglie, figuriamoci tra parenti acquisiti. Atalanta e Sampdoria ora come ora sono in una sorta di patto di non belligeranza. Amici non più, ma in fin dei conti nemmeno nemici: sentimento semmai riservato da sempre all’altra sponda di Genova, quella rossoblu della gradinata Nord.