Due vittorie in un anno al San Paolo? Ma bisogna battere... un record del Mondo

A desso e facile (cit. Afterhours). Ultime tre partite al San Paolo tra campionato e Coppa Italia e 3 vittorie dell’Atalanta. Il 2-0 del febbraio 2017 con doppietta di Mattia Caldara - uno che la strada della rete l’ha sempre trovata in maglia nerazzurra ma sfortunatissimo dopo il suo passaggio al Milan - l’1-2 di Coppa Italia del gennaio 2018 e l’ultima, bellissima, vittoria dello scorso aprile, quando Zapata e Pasalic ribaltano il risultato, Masiello salva una palla incredibile sulla linea e Gomez dice ai suoi «Se non facciamo cazzate questa la vinciamo». La consapevolezza di potersi giocare la Champions nasce lì, in quel lunedì dell’Angelo che ci fa volare.