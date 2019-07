Q uelle estati là, il professor Caudano se le ricorda bene: le prime estati dopo la sua conversione a tifoso dell’Atalanta. Roba degli anni Ottanta: preistoria, ormai. Si smetteva di vedere calcio alla fine del campionato, negli anni pari alla fine dei Mondiali o degli Europei, e si ricominciava con i goal dei primi turni di Coppa Italia, mandati in onda a tarda sera, sul declinare di agosto. In mezzo, in televisione, il nulla.