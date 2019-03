Il Chievo, la storia incredibile della «Virescit di Verona»

I n un certo senso il Chievo Verona è tutto quello che la mitica Virescit Boccaleone dei fratelli Ghisleni non è riuscita ad essere. Anzi, persino di più al tirar delle somme, perché non è mai capitato che un’altra squadra bergamasca fosse sopra l’Atalanta come categoria. Lungo le rive dell’Adige, invece, la faccenda si sta ripetendo con una certa qual costanza, decisamente irritante per i tifosi dell’Hellas alla ricerca di un difficile ritorno in serie A. Nel caso fallissero l’obiettivo è però abbastanza probabile, classifica alla mano, che ritrovino i cugini (gialloblu pure loro, anche se in origine erano biancazzurri) la prossima stagione: la salvezza dei clivensi a questo punto del campionato va ben oltre il miracolo.