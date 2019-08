Gli va di dare ripetizioni di italiano? No. Però...

Prima che l’altra finisca, Caudano inizia a valutare mentalmente la situazione: ha capito dove il discorso andrà a parare, e si chiede se ha voglia di impegnarsi in un tentativo tardivo e forse disperato. E gli va di dare lezione di italiano, cioè della materia più impegnativa da insegnare e nella quale più difficile è incidere, specie nel breve? No, per niente. Ma la fruttivendola intanto aggiunge che non sanno proprio a chi rivolgersi, che il ragazzino ha problemi di dislessia e discalculia ma è intelligente e simpatico, che se lo accettasse (dice proprio «accettasse») sarebbe un’opera buona («pagherebbe, naturalmente», gesto di Elvio con la mano, come a stornare il discorso) e che loro sanno che Caudano è un professore bravissimo di latino e greco e si scusa se gli chiedono eventualmente di insegnare cose semplici di italiano in una prima Itis....

Fine della perorazione.

Quanto sarebbe bravo, il suo Gasperini, prestato per venti giorni a una squadra di Allievi?

Caudano tiene la testa bassa e lo sguardo rivolto a terra. Non perché voglia far penare la signora, ma perché proprio non sa che rispondere.

Mormora un «ci sto pensando», e intanto la velocità del pensiero gli squaderna davanti le seguenti considerazioni, in pochi secondi.

1. Se il ragazzo accettasse di presentarsi alle 8, lui non intaccherebbe le sue letture mattutine, che iniziano alle 9: poiché si alza molto presto, dovrebbe solo anticipare di poco la colazione, e magari velocizzarla.

2. Sua madre gli direbbe certamente di accettare: «Sei sempre lì da solo, leggi tutto il giorno, non vedi mai nessuno: chissà ai che il ragazzino non sia davvero simpatico: ti farebbe iniziare bene la giornata».

3. Elvio ama Quintiliano, maestro ed educatore del primo secolo d.C., e ricorda benissimo come all’inizio della sua opera sulla formazione dell’oratore scriva di voler scendere anche ai primi rudimenti, perché senza quelli non si può procedere oltre, e attacchi gli insegnanti con la puzza sotto il naso che schifano le nozioni basilari. Non solo, in un altro punto, gli pare nel secondo libro, quando discute se sia bene dare subito il retore migliore ai ragazzi usciti dalle mani del grammatico, Quintiliano immagina le obiezioni di chi crede che i grandi maestri certe nozioni rudimentali neppure più le ricordino, ma oppone che i veri grandi devono essere in grado di trattare anche gli argomenti semplici, altrimenti sarebbe come dire che lo scultore Fidia non avrebbe saputo curare i dettagli del suo Zeus di Olimpia, o che un luminare della medicina non riuscirebbe a curare una febbre.

4. L’ultima immagine è abbastanza incredibile, ma gli viene e non la scaccia affatto: il Gasp che insegna con pazienza dei movimenti e delle tattiche a un gruppo di ragazzini, su un campo di periferia, o di oratorio. Quanto sarebbe bravo, il suo Gasperini, prestato per venti giorni a una squadra di Allievi? Che tesori di esperienza e competenza potrebbe mettere a disposizione?

«Va bene, me lo mandi sul presto, diciamo alle 8»

Elvio ci pensa e la fruttivendola, con sollievo, vede Elvio sorridere. Non sa che sorride all’idea del suo Gasperini prestato a una banda di piccoli. Ma intuisce che sta per arrivare risposta positiva.

«Va bene», scioglie infatti le sue riserve Caudano, «però, mi perdoni, me lo mandi sul presto, diciamo alle 8, così poi lui può svolgere i miei compiti e studiare matematica, e io ho ancora tutta davanti la giornata».

Ovvio che la signora risponde affermativamente: non le par vero! Ritiene un suo successo personale avere assicurato al figlio della cugina forse il professore più temuto e più stimato di Jesi, e imporrà ai parenti di non discutere l’orario, bizzarro, certo. Ma Caudano è un tipo un po’ strano - spiegherà - e bisogna prenderlo com’è.

Dipoi, rientrando con la borsa della spesa, Elvio ragiona sull’episodio e si chiede se non sia una crudeltà fare venire il ragazzino a un orario così anticipato. Poi, alza le spalle e conclude di no: non lo farà pagare, tanto. «E soprattutto», conclude arrossendo ma compiaciuto, «una squadra di Allievi, pur di essere allenata da Gasperini, dal 12 al 31 agosto non accetterebbe di andare al campo per le 8?...»