C ittà sempre più vuota. Il professor Caudano colma il mattino di letture, il pomeriggio di riposo, piccole incombenze e navigazioni di breve cabotaggio con il computer, per il web.

Le dichiarazioni di Gasperini sul mercato lo hanno a dir poco entusiasmato, perché leggere che il suo mister lo ha definito «un baraccone» ha colmato il buon Elvio di legittima gioia: ha dato voce al suo pensiero. Quanto alla richiesta di cinque-sei giocatori, il professor Caudano ci ha riconosciuto una strategia vecchia come il mondo, e non estranea neppure alla sua didattica: quando vuole garantirsi di non avere rimostranze dagli studenti circa i compiti che ha deciso di assegnare, parte da un’iniziale richiesta molto più alta, per poi fingere di accontentarsi di una mediazione con loro.