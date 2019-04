Il Vava, Denis e quei «ring» con l’Empoli: quando la partita finisce a cazzotti

L a prima volta si è vinto allo scadere, l’ultima pure. In mezzo ci sono stati anche incontri più simili a scontri, a cominciare da quello del debutto in serie C1, anno di (dis)grazia 1981. Fino a quel momento Atalanta ed Empoli manco si erano sfiorate per sbaglio. La Fiorentina, al massimo il Pisa di Romeo Anconetani, forse la Pistoiese per caso: la Toscana calcistica vista da Bergamo finiva qui. E invece in quell’anno di purgatorio i nerazzurri si ritrovano ad incrociare i ferri con la sola squadra toscana del girone A: Livorno e Arezzo erano invece nel B a duellare con mezzo meridione.