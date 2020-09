Ilicic in sospeso, il Papu che respinge i milioni degli arabi. E una foto che agita i pensieri del prof. Caudano

O zioso navigare del professor Caudano dentro le acque della rete. Sta a scuola. Attende l’inizio di una riunione di dipartimento che lo attira come una replica di Inter - Atalanta 7-1 del marzo 2017. Siede in un angolo della sala professori. Pressoché ignorato. Alzati sulla fronte gli occhiali da miope, guarda il piccolo schermo. Roba di Atalanta, naturalmente. Finché, in un social, gli appare una foto che lo fulmina. Nulla di straordinario, niente di geniale. Ma un accostamento che, come spesso accade nelle giustapposizioni, gli fa scattare un’evidenza nuova e inattesa, e qualche ragionamento, per non dire rimpianto. A sinistra, sorvegliati da un De Roon quasi pensieroso, si abbracciano Ilicic e il Papu, evidentemente dopo una rete di uno dei due. La luce pare invernale, da pomeriggio di dicembre o gennaio. A destra, il creatore dell’immagine ha riprodotto cinque risultati ottenuti dall’Atalanta nell’autunno e inverno scorsi, con accanto il simbolo della squadra stessa e dell’avversaria di turno. La meravigliosa cavalcata reca i seguenti esiti: Atalanta - Udinese 7-1; Atalanta - Milan 5-0; Atalanta - Parma 5-0; Torino- Atalanta 0-7; Lecce- Atalanta 2-7. Limiti cronologici, fine ottobre e inizio marzo. Poi, fine.