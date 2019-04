Inter-Atalanta. Nel ’78 a tifare (per sbaglio) c’era anche Mc Enroe

«Y ou cannot be serious», come ringhiò feroce ad un giudice di sedia che gli chiamò out un servizio contro Tim Gullickson in quel di Wimbledon. E invece no, siamo serissimi se vi diciamo che John McEnroe si è ritrovato a San Siro a tifare Atalanta contro l’Inter. E pure ai tempi belli, quelli in cui l’enfant terrible, il super moccioso (super brat come l’aveva definito la stampa Usa) del tennis mondiale duellava punto su punto con mostri sacri come Bjorn Borg o «Jimbo» Connors, altro personaggino dal carattere che vi raccomandiamo…