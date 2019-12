Intervista a Babbo Natale. «Ok, sarà Coppa Italia. In finale con Lazio. E con un gol...»

B abbo Natale, il vero Babbo Natale, sul Sentierone?!

«In persona!».

Come mai da queste parti?

«Beh, duole dirlo, ma non è che nel mondo abbondino i posti dove la gente è felice, e nemmeno nel campionato italiano. Mentre intorno all’Atalanta da anni regna il sorriso... Dovevo andare a Napoli, col distacco che hanno dalle prime? O a Milano sponda Milan, dopo le cinque cucuzze che si sono beccati proprio da voi? O a Torino, dove in fondo non ride nessuna delle due, o a Firenze, o a Genova? Lasciamo perdere... Forse, valeva la pena fare un salto a Roma e o a Cagliari, volendo incappare in un po’ di felicità. Ma i miracoli veri sono di casa qui, con quegli ottavi di Champions acciuffati all’ultimo respiro...».