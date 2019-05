La bugia (ma non troppo) del prof. Caudano per conquistarsi la finale di Roma

U na felicità così, il professor Caudano non l’ha provata mai. Nel calcio ma forse anche fuori dal calcio, come può capitare a un timido che si sia messo ben presto, e forse inconsciamente, al riparo dalle grandi emozioni della vita, come per garantirsi una navigazione il più possibile lontana da rovesci e paure. Solo che non aveva messo in conto il Gasp, il Papu e tutta questa Atalanta 2018 / 2019. Di vincere all’Olimpico contro la Lazio con l’ennesima rimonta e la ormai consueta autorevolezza, non aveva osato proprio sperarlo. Era pronto a tutto, certo, perché Gasperini e i suoi a tutto lo hanno abituato, ma la partita è stata quasi perfetta, compreso il goal subito in apertura, una sorta di marchio di fabbrica.