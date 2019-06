La Coppa Internazionale, strana Champions del ’78. Chi la vinceva, non vinceva niente

O ra il problema, se così si può chiamare, è scegliere tra squadroni come Liverpool, Manchester City, Paris Saint Germain, Bayern, Real Madrid e Barcellona. Troppa grazia. Perché c’è Europa ed Europa, calcisticamente parlando: quando l’Atalanta tornò a respirarne l’aria era la primavera del 1978, l’anno dei Mondiali d’Argentina. In palio la prestigiosa (si fa per dire) Coppa internazionale di calcio (che in un momento di particolare enfasi L’Eco di quei tempi arriva a chiamare Coppa Intercontinentale…), o Coppa Piano Karl Rappan, la progenitrice di quella che qualche anno dopo, per la precisione dal 1995, diventerà l’Intertoto.