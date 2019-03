La domenica senza calcio ispira Caudano. E nei versi finisce Colantuono

U na volta, le domeniche senza Atalanta erano anche domeniche senza calcio. Oggi, con la frammentazione imposta dalle televisioni, i due concetti non coincidono più, perché l’Atalanta può giocare al sabato, o al lunedì, se non in giorni ancora più bislacchi, e altre squadre alla domenica. In quel caso, la nenia del calcio televisivo tiene comunque compagnia al professor Caudano, nel dì di festa, anche se in maniera meno impegnativa, poiché, se le partite dell’Atalanta sono per lui un rito che sfiora il precetto religioso, quelle senza Atalanta sono solo un sottofondo a volume bassissimo, cui guarda distrattamente, mentre corregge, o legge, o, caso più raro, provvede alla casa...