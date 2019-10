La partita del prof. Caudano. Quel «non rigore» e la solita commedia di tristi parole

C osa rimane alla fine di una partita come quella del San Paolo? Il professor Caudano si rimprovera: «Gasp e i suoi ti hanno abituato così bene, che vorresti vincere sempre, e un 2-2 a Napoli, non a Frosinone, quasi quasi ti sta stretto, comunque sia maturato». E si prova a benedirlo, quel pari, come in effetti merita. La battaglia è stata aspra. Troppo facile dire che il calcio è metafora della vita, ma alla fine il professor Caudano è stanco come se avesse giocato lui, contro il Napoli, e le dichiarazioni del dopo lo annientano.