«C audano, a quella cosa con l’attrice di oggi pomeriggio, per il «Leonardo da Vinci», ci vai tu, cortesemente?». Questa mattina, la preside ha chiesto, ma in realtà ingiunto, al professor Caudano di rappresentare lui il loro liceo a un’iniziativa del Provveditore: un incontro dei docenti di lettere, uno per scuola della provincia, con una attrice jesina ma di fama nazionale sulla narrativa nella didattica.