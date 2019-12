La storia del Valencia è un avviso: hanno vinto tutto (meno la Champions...)

E ora sotto con i pipistrelli! Ok, non il Barcellona e nemmeno il Real Madrid, ma nella sua bacheca manca comunque solo la Champions, dove tra le altre cose è arrivato due volte in finale. Per il resto il Valencia (Club de Fútbol, questa la denominazione ufficiale, con tanto di pipistrello nel simbolo) le Coppe europee le ha vinte tutte. Ma proprio tutte, persino quella Coppa delle Fiere antesignana della Uefa prima e dell’attuale Europa League: anzi, è la sola squadra della storia ad averle vinte entrambe. Per la precisione ne ha conquistate due, nelle stagioni 1961-62 e 1962-63, superando rispettivamente Barcellona e (guarda tu la vita…) la Dinamo Zagabria. Nella stagione 1963-64 è invece arrivato in finale, superato però dal Real Saragozza.