L’Atalanta a Valencia, le studentesse negli Usa. Caudano diviso tra gioie e «dolori»

N ell’alternarsi delle umane vicende - il professor Caudano lo sa per averlo sperimentato ancor prima che studiato - non c’è gioia, anche immensa, che non debba presto lasciare il posto a un’emozione contraria: a una delusione, magari a un dolore. Dolcissima la notte ucraina; stupendi i giorni a seguire, che il buon Elvio ha trascorso in una sorta di felice intontimento, leggendo tutto e il contrario di tutto su quello 0-3, sul Papu, sul Gasp, su Gollini, sulla Società, sulla tifoseria, sull’Atalanta agli ottavi di Champions.