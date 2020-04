L’Atalanta al traguardo dell’«altro centenario»: ecco la battaglia per la fusione, da febbraio al 4 aprile 1920

A ll’una della notte di Pasqua del 1920 il centrocampo era definito, dopo 5 ore di trattative all’arma bianca partendo dal portiere e dalla difesa. Ma l’accordo definitivo sulla squadra che qualche giorno dopo avrebbe dovuto partecipare, per la prima volta unita, a un torneo in Emilia non viene mai trovato. Eppure, convenzionalmente, è proprio quel giorno (anzi, quella notte) che si compie la fusione tra l’Atalanta – società bergamasca di ginnastica e sports atletici, poi di educazione fisica, la denominazione completa – e la Bergamasca di ginnastica e scherma. Praticamente un secolo fa. Sono le prime ore di domenica 4 aprile 1920, giorno di Pasqua, quando la riunione tecnica si scioglie. In modo non proprio sereno. In ogni caso, dopo quello del 1907, questo è il «secondo centenario» dell’Atalanta.