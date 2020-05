L’Atalanta e Percassi, verso i 10 anni. Calciatore, imprenditore, presidente: all’attacco coi piedi per terra

Oggi L’Eco di Bergamo comincia un «viaggio», composto da alcune pagine curate da Pietro Serina, per «celebrare» i dieci anni della seconda presidenza atalantina di Antonio Percassi,che «scadranno» il prossimo 3 giugno. Questo un suo ritratto a tutto tondo, firmato da Dino Nikpalj . Percassi calciatore, Percassi presidente, Percassi imprenditore, Percassi di nuovo presidente.

A d un certo punto di ogni storia c’è sempre un incrocio, un punto dove le strade tornano ad incontrarsi ancora una volta. L’Audi nera arriva a Porta Nuova che è già domani. Notte fonda, ma nessuno dorme. Sono tutti a festeggiare l’incredibile, l’Atalanta in Champions League. Antonio Percassi è appena tornato da Reggio Emilia, dal 3-1 al Sassuolo che vuole dire la storia, la squadra è ancora per strada. Lui passa da lì, dal centro del centro di Bergamo, come a volersi sincerare che sia tutto vero. La gente lo riconosce e lo acclama in questa notte di maggio del 2019: esce dall’auto e salta in mezzo alle bandiere nerazzurre. Senza esagerare, con quel fondo di ritrosia che comunque fa parte del suo carattere: chi lo conosce sa che non è passato da lì per mettersi in mostra, per fare il ganassa, ma forse per chiudere un cerchio che si è aperto da tanto, tantissimo, tempo. Molto prima della sua terza volta all’Atalanta, cominciata dieci anni fa.