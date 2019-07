L’Atalanta in Inghilterra: la storia e gli stadi di Swansea e Norwich

C igni e canarini. Le prime due tappe inglesi dell’Atalanta sono volanti, i cigni «Swan» gallesi e i canaries di Norwich, graziosissima città del Norfolk, Ovest contro Est. Quanto di più distante dall’iconografica immagine della «swinging London» alla quale guarda la maggior parte degli abitanti del Regno Unito. Posti relativamente tranquilli, due delle tante facce di un Paese complicato più di quanto si pensi, e che il pasticcio della Brexit ha messo ancora più in evidenza.

Per arrivare a Swansea bisogna passare da Cardiff, e alternative praticabili non ce ne sono, a meno che non decidiate di piegare per l’interno del Galles, e allora troverete sulla vostra strada Merthyr Tydfil, quel paesotto che ha segnato la prima tappa dell’avventura in Coppa delle Coppe anno di grazia 1987. Se dite «Atalanta» rischiate di passare il pomeriggio a colpi di pinte: qui il ricordo di quel doppio match è ancora vivissimo, pensate che per il 30° (oh my god, già passato così tanto tempo?) anniversario il club, passato da diverse vicissitudini – ora si chiama Merthyr Town - ha scelto come terza maglia quella nerazzurra. Ma fotocopia, con tanto di stemma.