L’Atalanta in Inghilterra/2 Leicester, la tana delle volpi e il precedente terribile: 6-0

I mmaginate un triangolo. Da Leicester a Derby ci sono 31 miglia, da Derby a Nottingham 15 e da Nottingham a Leicester 28. In mezzo ci stanno 4 campionati vinti, 2 Coppe dei Campioni e 3 Coppe d’Inghilterra. Non male per essere la provincia, quell’East Midland che mangia pudding e pallone, e non necessariamente in quest’ordine. Qui raccontiamo il Leicester, prossima avversaria dell’Atalanta nel suo tour inglese.