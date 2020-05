Le città del calcio: Glasgow, dove le partite non sono normali. E i derby... finiscono con la conta dei feriti (e non solo)

S e vi piace vincere facile, beh, siete nel posto giusto. Centocinque campionati, divisi tra due squadre. Welcome to Glasgow, un posticino non proprio raccomandabilissimo, ma nemmeno così brutto come si vuol far credere. Se poi vi piace il calcio e quell’atmosfera, come dire, vagamente borderline, tra il decadente e qualche sprazzo di modernità persino azzardata, il viaggio comunque merita. Anche perché Edimburgo è a meno di un’ora di treno, alla peggio potete scapparci appena dopo il 90°. Ibrox o Celtic Park? Blue or Green? Il mondo qui ruota intorno a questi colori, con annessi e connessi: lealisti fino al midollo e parecchio protestanti quelli del Rangers, cattolicissimi, “feniani” (gli indipendentisti irlandesi) e di sinistra quelli del Celtic. O state di qua o state di là. Punto. Oppure tifate Partick Thistle, ma è un’altra partita.