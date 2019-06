Le città del calcio/3 Welcome to Sheffield, dove tutto è cominciato

E’ tutto cominciato qui. Il primo club del mondo, le prime regole di quello che sarebbe diventato il calcio. Welcome to Sheffield, «city on the move», come recita la prima immagine di «Full Monty», divertentissima commedia di Peter Cattaneo che racconta le traversie di un gruppo di disoccupati del luogo che si reinventano (con successo) spogliarellisti. Tutta colpa della crisi, quella che ha trasformato la capitale mondiale dell’acciaio, Steeltown come è ancora chiamata, in un posto discretamente depresso e con tassi di disoccupazione da isteria. Tutta colpa dei cinesi, ti raccontano, che qui hanno osservato, imparato e copiato ben prima che altrove: in pratica già da fine anni ’80 nel bel mezzo delle politiche del rigore thatcheriano. E oltre a forchette, cucchiai e coltelli si sono portati via anche il tavolo. Imbandito.