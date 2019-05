Lo Stadium, tabù da sfatare. Se avanza un punto, lo prendiamo volentieri

C’ è poco da fare calcoli statistici o scomodare l’algoritmo: per essere sicuri sicuri di sentire la musichetta della Champions servono 4 punti tra Juventus e Sassuolo. In sostanza 1 a Torino domenica e 3 a Reggio Emilia nell’ultimo turno di campionato, con i neroverdi nell’insolita situazione di ospiti in casa propria (vabbè, in realtà Sassuolo è in provincia di Modena, ma gioca a Reggio…), sperando in buone notizie dal lato Milan e Roma. Juve permettendo, naturalmente: i bianconeri dopo l’eliminazione in Champions per mano dell’Ajax e la conquista dello scudetto hanno decisamente tirato i remi in barca e l’annuncio del divorzio da Max Allegri ha aggiunto confusione a confusione. Ma domenica è l’ultimo match casalingo con tanto di festa scudetto, e quindi l’Atalanta non troverà il massimo dell’ospitalità sabauda.