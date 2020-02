L’ultima volta? Doppietta di Denis, e l’Atalanta prende la rincorsa per uscire dal -6 (sì, l’incubo calcioscommesse)

L’ ultima volta è stata una bellissima volta. Premessa, Lecce è una città splendida, la gente accogliente come pochi, si mangia bene e ultimamente si beve pure meglio. Un posto di suo imperdibile, come tutto il Salento, soprattutto se non ci andate nel cuore dell’estate. Figuriamoci in una splendida serata di settembre da tre punti. Non d’oro, di più. Campionato 2011-12, l’Atalanta di Colantuono è appena tornata trionfalmente in serie A nel primo anno dell’era Percassi. Ma sulla società si abbatte la bufera del calcio scommesse: sei punti di penalizzazione che rendono la partenza ancora più in salita.